Grecia: patto Ue-Turchia è morto, Erdogan ricatta l’Europa

Condividi

7 MAR – Il Patto Ue-Turchia, che dal 2016 limitava gli arrivi di migranti in Europa “è morto”: lo ha detto in un’intervista alla Cnn il premier greco Kyriakos Mitsotakis, che ha accusato la Turchia di “assistere” lo spostamento di migliaia di migranti verso il confine greco. “Siamo onesti – ha detto – l’accordo è morto. E’ morto perché la Turchia ha deciso di violarlo completamente, a causa di ciò che è accaduto in Siria”.

“La Turchia – ha aggiunto Mitsotakis – sta consapevolmente usando i migranti e i rifugiati come pedine geopolitiche per promuovere i suoi interessi”. Il premier ha sottolineato che le coloro che tentano di entrare in Grecia non sono siriani ma persone che vivono in Turchia da tempo.