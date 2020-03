Ebola in Congo, Oms vuole altri 20 milioni di dollari

Non bisogna abbassare la guardia sull’ebola nella Repubblica del Congo. L’OMS dice di aver bisogno di altri 20 milioni di dollari. Anche se non ci sono più casi positivi, non si può dire che la malattia sia stata del tutto debellata. L’ultima paziente è uscita dall’ospedale il 3 marzo, ma bisogna mantenere l’allerta alta secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.