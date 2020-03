Coronavirus, Tremonti: “Spendiamo i nostri soldi senza chiedere permesso a nessuno”

Condividi

"Soldi per l'emergenza ci sono e mi sembra giusto che il Governo li spenda. Abbiamo chiuso quasi in pareggio di bilancio, quindi per spendere qualche soldo in più, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno"

Che ne pensate delle parole di @Giulio_Tremonti?

Ora a #StaseraItalia pic.twitter.com/aAzmAabs6G — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 7, 2020

Giulio Tremonti, ospite di Stasera Italia su Rete 4 entra nel dibattito sul coronavirus e spiega che l’Italia può benissimo far fronte all’emergenza sanitaria utilizzando i nostri fondi. Un intervento quello dell’ex ministro dell’economia del governo Berlusconi che è uno schiaffo all’Unione europea. “Soldi per l’emergenza ci sono e mi sembra giusto il fatto che il Governo li spenda, credo che sia un nostro diritto”, spiega Tremonti.

L’economista premette che “l’Italia ha chiuso quasi in pareggio di bilancio”, quindi, conclude Tremonti, “per spendere qualche soldo in più dei nostri soldi, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno”. Tantomeno all’Europa. Il governo può e deve agire. liberoquotidiano.it