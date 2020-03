Maghrebino sorpreso a rubare aggredisce vigilante: “Ti sgozzo, tanto domani torno”

Condividi

di Federico Garau – Ha minacciato esplicitamente di morte, preso a sputi ed aggredito la guardia giurata che lo aveva sorpreso a rubare in un supermercato di Vercelli poi, non pago, ha proseguito con le proprie intemperanze scagliandosi anche contro gli uomini della squadra volanti della questura, i quali hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio su di lui.

Protagonista in negativo della vicenda un marocchino di 21 anni, personaggio già noto alle locali forze dell’ordine e con alle spalle una lista decisamente lunga di precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si sono verificati durante la serata dello scorso martedì 3 marzo. Sono all’incirca le ore 19:00, quando alla questura di Vercelli arriva la richiesta di aiuto da parte di alcuni dipendenti del locale Penny Market, che denunciano l’aggressione dell’addetto alla sicurezza da parte di un extracomunitario.