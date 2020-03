Santanché zittisce la Morani: “Facevate gli spot nei ristoranti cinesi. Vergognatevi”

Sul coronavirus ci sono precise responsabilità. E Daniela Santanché lo dice a chiare lettere, a “L’aria che tira” su La7. «Noi, come Fratelli d’Italia, mettiamo prima di tutto l’interesse degli italiani», inizia il suo intervento. «Per cui non è il momento di dividerci ma è il momento di essere franchi».

Santanché all’attacco del governo Pd-M5S – Essere franchi significa non nascondere la testa sotto al cuscino. L’esponente di FdI sferra l’attacco al governo Pd-M5S, che ha dimostrato di non essere all’altezza della situazione. «Fino a due settimane e mezzo fa, noi avvertivamo che sarebbe arrivato uno tsunami. Dicevamo che sarebbe stato fondamentale controllare tutte le persone in arrivo dalla Cina, italiane o non italiane. Questo per la tutela della salute di tutti»

«Ci avete detto che eravamo razzisti, ci avete detto che non c’era il problema. Avevamo esponenti del Pd che facevano lo spot nei ristoranti cinesi abbracciando e baciando», incalza la Santanché zittendo Alessia Morani. Nel salotto televisivo di Myrta Merlino la tensione sale. «Quindi c’è stata una comunicazione schizofrenica. Poi il presidente del Consiglio è andato a fare le comunicazioni agli italiani dalla Protezione civile».