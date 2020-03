Coronavirus Iran, “all’obitorio di Qom arrivano corpi in continuazione”

Condividi

Nella Repubblica Islamica le autorità parlano di 92 morti e 2.922 casi confermati di contagio. Ma diverse fonti sostengono che in realtà le vittime e le persone infettate da Covid-19 sarebbero molte di più.

La giornalista Masih Alinejad ha diffuso un video che sarebbe stato girato in un obitorio della città di Qom, focolaio dell’epidemia in Iran. La persona che ieri ha realizzato il firmato denuncia come “non smettano di arrivare corpi di persone morte a causa del virus”. “Non finisce mai”, dice la voce mentre le immagini mostrano tanti sacchi con i corpi delle vittime. L’autore è “stato arrestato – ha twittato la giornalista – Cercano di coprire il vero numero delle morti”.

Il personale sanitario degli ospedali lamenta di non avere sufficienti attrezzature e protezioni.

A video from a morgue in Qom, epicentre of #CoronaVirus, has leaked.

The person who took the video says "Bodies of the dead from the virus don't stop coming here. It never ends".

Ever since, officials have arrested him. They're trying to cover up the true number of deaths pic.twitter.com/7r2i1GGJnT

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 4, 2020