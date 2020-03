“Non mi sfrattate”, 94enne invalida scrive a Mattarella

Condividi

Siamo un Paese scivolato irrimediabilmente verso la barbarie. L’appello accorato di una 94enne invalida sfrattata che scrive a Mattarella, raccontando la sua storia e chiedendo di non essere cacciata dalla sua casa. Mentre in Italia accadono queste brutture, la UE è impegnata per “salvare” gli ex galeotti alla frontiera turca.