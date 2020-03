Grecia, primo ministro: quelli mandati da Erdogan non sono rifugiati

Condividi

“Questo non è più un problema di rifugiati. È un palese tentativo della Turchia di usare persone disperate per promuovere la sua agenda geopolitica. Le persone che hanno cercato di entrare in Grecia nei giorni scorsi non provenivano da Idlib, in Siria. Sono persone che hanno vissuto in sicurezza in Turchia per un lungo periodo di tempo.” Lo scrive su Twitter il primo ministro greco.

This is no longer a refugee problem. It is a blatant attempt by Turkey to use desperate people to promote its geopolitical agenda. The people who have tried to enter Greece in the past days did not come from Idlib. They have been living safely in Turkey for a long period of time. pic.twitter.com/VUBHQIQTs7

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 3, 2020