Coronavirus, il primo caso in Europa è stato in Germania

“Il 1º caso di Coronavirus in Europa è stato in Germania, ben un mese prima del focolaio lodigiano. Loro però hanno nascosto i dati e le aziende tedesche hanno sottratto clienti a quelle italiane.

Avevano un’arma in più: i nostri media e i nostri politici.” (Alessandro Greco)

La prima trasmissione da uomo a uomo del coronavirus di Wuhan in Europa è stata segnalata in Germania, scrive il Guardian – dove un uomo è stato infettato da un collega che era stato in Cina, alimentando le ansie sulla potenziale facilità della diffusione internazionale.

Gli esperti hanno affermato che era particolarmente preoccupante il fatto che la donna cinese che originariamente aveva il virus non avesse avuto sintomi quando lo ha trasmesso al suo collega. Ci sono stati avvertimenti dalla Cina che le persone potrebbero essere infette prima che inizino a sentirsi male.