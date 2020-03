Coronavirus, Fico: “governo ha agito in maniera tempestiva”

Coronavirus: in Italia oltre 1700 contagiati e 41 morti – Il presidente della Camera, Roberto Fico, non è preoccupato per il coronavirus. “Sono fiducioso – confessa a “Il Corriere della Sera” – le autorità sanitarie stanno facendo un grandissimo lavoro, abbiamo delle eccellenze che danno un prezioso contributo. A questo si unisce un impegno istituzionale chiaro e determinato”.

Poi spiega come sta agendo il governo. “Il governo ha agito in maniera tempestiva, così come tempestivamente è stato coinvolto il Parlamento. Il primo decreto è passato in tempi rapidissimi all’esame della Camera, e continueremo a lavorare anche sui successivi provvedimenti d’urgenza adottati dall’esecutivo. E’ il compito del Parlamento, anche di fronte a emergenze come quella di queste settimane”.