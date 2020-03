Napoli, spari contro caserma dei Carabinieri

Quattro colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi da uno scooter con due persone in sella alle 4 di notte contro la caserma dei carabinieri di via Morgantini, nei pressi di piazza Carità, a Napoli. I proiettili, che non hanno ferito nessuno ma hanno invece danneggiato un vetro e una macchina, sarebbero stati esplosi contro i militari, ritenuti responsabili del ferimento del 15enne morto poi all'alba.