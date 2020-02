Pd, legge contro l’omofobia: recepita urgenza del Paese

Omofobia, presto alla Camera una proposta di legge: “Dal Paese l’urgenza per una norma contro l’odio”. Il 30 marzo arriva alla Camera dei Deputati una proposta di legge contro l’omotransfobia. Primo firmatario e relatore è il deputato del Pd Alessandro Zan, che sui social ha annunciato il prossimo avvio della discussione della legge.

“Come maggioranza, anche con il contributo di alcuni parlamentari d’opposizione, da ottobre in commissione giustizia stiamo facendo un ottimo lavoro per arrivare a un testo base, che presenteremo a breve, efficace ed equilibrato, che tiene in considerazione tutte le proposte di legge depositate nel merito”, ha detto Zan in una nota.