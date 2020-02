Al Gemelli si va in putrefazione. Zingaretti pensa all’aperivirus anti-panico

Al Gemelli si va in putrefazione e nessuno se ne accorge. Due sono le notizie: si trova in un intercapedine dell’ospedale un cadavere mummificato da sei mesi. E Zingaretti non trova di meglio che andarsene a Milano anziché piombare nell’ospedale a chiedere spiegazioni. Ma lui deve fare politica al tempo del Coronavirus, non può perdere ore preziose a capire che diamine è successo nel Policlinico del Papa. Preferisce una festicciola “antipanico” con i compagni milanesi contro il morbo cinese piuttosto che adempiere ai suoi doveri istituzionali. L’antischifo non gli interessa.

Ma quel poveretto trovato mummificato, dicono fosse un clochard di 45 anni di nome Hant Valer, non ha avuto bisogno del tampone positivo per andarsene dal Creatore. E poi ti chiedi perché i NAS stazionano a Codogno e non al Gemelli.