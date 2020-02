Punta pistola calibro 22 contro gli agenti, arrestato marocchino

Torino – Un marocchino di 35 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna, a Torino, con l’accusa di porto illegale di arma comune da sparo e denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Per sfuggire alle manette, l’uomo ha estratto dal proprio marsupio una pistola calibro 22 carica e ha minacciato gli agenti in via Giachino, nel capoluogo piemontese.

Intercettato con una pallina di crack, addosso, oltre alla pistola, aveva anche tre proiettili.