Migranti, aumentano gli sbarchi: Lamorgese vuole riaprire gli hotel

Partiamo da un dato +800%. È questo il sensazionale risultato conseguito dall’ attuale governo sul fronte degli sbarchi. Nel 2019 a metà febbraio erano stati 227 gli immigrati arrivati in Italia via mare, quest’ anno siamo già a quota 2065. Numeri che in qualsiasi Paese verrebbero percepiti come un campanello d’ allarme formato Big Ben, ma non da noi. Qui mentre il problema torna a ingigantirsi la maggioranza dibatte su come smantellare i decreti sicurezza. Il risultato è ampiamente prevedibile: i flussi dall’ Africa continueranno a crescere e in estate torneremo ai volumi precedenti all’ intervento di Matteo Salvini e Marco Minniti.

Ricominceremo quindi a spendere miliardi (4,5 in un anno nel 2017) per mantenere richiedenti asilo che nella stragrande maggioranza dei casi (circa due terzi) attraversano il mare in cerca di fortuna, non certo per sfuggire alla guerra. Semplici clandestini. E ovviamente ci toccherà fare la conta dei morti in mare, perché sia i dati Onu che quelli diffusi dall’ attuale ministro dell’ Interno Luciana Lamorgese – non certo una sovranista – hanno confermato che con l’ incremento delle partenze dalla Libia aumentano pure i cadaveri. Ma non è tutto.