Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo con 87 a bordo

Scappano dai lager libici, ma hanno il numero di don Zerai. Ancora un sos nelle acque del Mediterraneo. E’ Alarm Phone a segnalare “una barca in pericolo” al largo della Libia: 87 le persone a bordo. Lo ha scritto lo stesso servizio telefonico sul proprio account Twitter specificando che «sono nella zona Sar di Malta» e di aver informato «le autorità alle 17.01».

In un altro tweet delle 21 Alarm aggiunge: «La barca è ancora in pericolo in mare! Le autorità di Malta dicono solo che stanno investigando il caso. La barca è molto più vicina a Lampedusa che a Malta». In ogni caso deve essere organizzato, si legge ancora, «il soccorso più veloce».