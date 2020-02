Virus, Australia blocca ingresso di 100mila studenti cinesi

Condividi

Oltre 100 mila studenti cinesi con visto australiano per studio, pronti a avviare gli studi questo mese, sono bloccati fuori dall’Australia per il divieto di ingresso imposto da Canberra dal 1° febbraio per l’emergenza virus. Lo scrive Guardian Australia online,precisando che il bando (prima di 14 giorni) è stato prorogato di 7 giorni e la misura sarà rivista “su base settimanale”.

Immediata la reazione dell’ambasciata cinese a Canberra,che ha espresso “profondo rincrescimento e insoddisfazione” e ha giudicato eccessive le misure. www.rainews.it

In Italia invece accade questo.