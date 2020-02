No allarmismo! Coronavirus, psicosi al Senato

Predicano il “no allarmismo” e poi sono i primi a preoccuparsi. Anche in Senato la psicosi coronavirus miete le sue vittime. Tutta “colpa” di Pierpaolo Sileri, il medico chirurgo nonché viceministro pentastellato alla Salute, che nei primi giorni di febbraio è volato a Wuhan per riportare in Italia connazionali. Un viaggio che ha messo in allerta i colleghi i quali, ora come ora, lo evitano il più possibile. Niente pacche sulle spalle, niente strette di mano, nemmeno – secondo il Giornale – i suoi compagni di Movimento.

“Ma se Sileri è stato in aereo con il paziente italiano che ha il coronavirus – si chiedono in molti a Palazzo Madama – come fa a non averlo anche lui?”. E così per tutti Sileri è diventato l’untore dal quale stare alla larga. Un cambio di atteggiamento che non è passato inosservato al grillino, adesso seriamente preoccupato di aver contratto il virus.