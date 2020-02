Prato: in auto con 1,2 kg di cocaina, arrestato

Nella zona urbana periferica delle Fontanelle personale della Polizia di Stato di Prato ha tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un quarantacinquenne di nazionalità marocchino, residente in Germania ma domiciliato nella circostanza a Prato presso una parente, sequestrando della sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a un chilo e 251 grammi.

L’arresto è avvenuto a conclusione di una importante e complessa attività investigativa riguardante un consistente traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in relazione alle modalità del trafficante marocchino sul territorio europeo, già arrestato dai poliziotti pratesi nel 2005 per fatti specifici, in occasione di un trasporto dall’Olanda di 4,3 chilogrammi di cocaina.