Visite guidate a Siviglia in italiano

Ah, le incredibili bellezze della Spagna: il sole bollente, i monumenti di epoche luminose, il cibo ricco di sapori e di culture, l’allegria e il buonumore a ogni angolo di strada. Una delle sue più belle regioni, poi, l’Andalusia, custodisce una città che è un vero gioiello, una meta turistica così ricercata e particolare che promette di lasciarvi a bocca aperta a ogni scorcio: stiamo parlando della magica Siviglia, una città dal centro storico medievale mozzafiato, i cui stretti vicoli sapranno custodire la vostra meraviglia per molto tempo dovo il vostro passaggio, così come saranno in grado di regalarvi set fotografici di notevole gusto e valore, oltre che ricordi incastonati nella memoria dei momenti più belli della vostra vita. Grazie a visitasiviglia.com potremo inoltrarci in questa città lasciandoci guidare da una guida referenziata e dalla cultura indiscutibile, così da non perderci nulla di un’esperienza che davvero lascerà il segno. Ma cosa si potrebbe visitare, che percorsi ci promette questa affascinante città, così pregna di storia e di cultura? Nelle prossime righe cercheremo di fare una panoramica delle più belle attrazioni di Siviglia, così da aiutarvi a programmare il vostro itinerario di viaggio per l’estate del 2020!

SIVIGLIA, LA PIU’ GRANDE CITTA’ DI ANDALUSIA

Stiamo parlando del capoluogo andaluso i cui quasi 700.000 abitanti custodiscono usi e costumi ben radicati nella storia: avete mai sentito nominare, per esempio, la Semana Santa? La settimana che precede la Pasqua è la festività più sentita in città: si tratta di assistere alle gloriose manifestazioni, feste e celebrazioni che coinvolge non solo Siviglia, ma tutta la regione. Migliaia di persone per le strade, pronte ad assistere alla Processione, ad esempio, ovvero alla parte più tradizionale di questa celebrazione: ovviamente si ripercorrà la Passione del Cristo, in mezzo a scorci irripetibili e ad un’atmosfera davvero mistica. Pensate che, per visitare la città in questo periodo, bisogna prenotare con largo anticipo: la bellezza di assistere a questa manifestazione facendosi trascinare da una folla festante è davvero qualcosa di unico e di molto gettonato.

Non solo manifestazioni di tipo religioso, però: se non avete presente cosa sia la Feria de Abril, questo è il momento per saperne di più e prenotare il vostro soggiorno a Siviglia proprio in quel periodo. Sì, perché questa festività è una delle più sentite in città: una settimana di feste, concerti, fiere e festeggiamenti fino a notte fonda squassano la città e i suoi abitanti. Si tiene generalmente due settimane dopo la Semana Santa e una parata di carri e carrozze è solita dare il via ai festeggiamenti del lunedì.

Per tutta la settimana della fiera è allestita in una vasta area nei pressi di Los Remedios e per tutto il corso del Guadalquivir (il fiume che attraversa la città) piena di casetas, ovvero di stand e tensostrutture appartenenti alle famiglie più in vista della città, ai partiti politici e alle associazioni. Dalla prima notte di festa ecco che queste casetas diventano fondamentali: è qui che si terranno concerti e festeggiamenti, così che i sivigliani e i numerosi turisti accorsi per questa festività possano divertirsi ballando e sorseggiando sherry, rebujito e manzanilla, mentre ingollano tapas una dietro l’altra! Non solo divertimento a palate per adulti, però: anche i più piccoli avranno la loro dose di festeggiamenti, grazie a un parco divertimenti che viene installato ogni anno proprio in occasione della festa, chiamato Calle del Infierno, dove anche i grandi potrebbero avere la loro dose di adrenalina.

La prima notte di festeggiamenti è chiamata “Noche del pescaìto”: questo nome deriva dal tipico pesce che è alla base del piatto tradizionale della regione, che viene servito per cena proprio in occasione dell’apertura della festa. La celebrazione, però, non può partire senza che vengano accese le luci della portata, ovvero la maestosa porta di ingresso alla zona della Feria de Abril: con l’alumbrao, il nome che viene dato a questa accensione, ecco che la festa può iniziare. La settimana più viva di Siviglia prende l’avvio da questo ampio assembramento di persone attorno all’adombrao, per poi disperdersi fra i vicoli del real de la feria, tra i vari stand e tendoni. Se tutto questo ancora non vi basta, sappiate che Siviglia è ricca di monumenti e costruzioni storiche di grandissimo rilievo artistico, come la Cattedrale con la Giralda e l’Alcazar, il delizioso Barrio de Santa Cruz, la Torre del Oro e il maestoso Metropol Parasol, detto “Las Setas” dai sivigliani. Queste e altre mete sono quelle che potrete visitare grazie ai tour di visitasiviglia.com.

Un’esperienza davvero di impatto, che vi rimarrà incollata ai sensi per tutta la vita, accompagnata dalla voglia di tornare a far visita a questa città così densa di storia, di celebrazioni, di cultura, sole e cibo. Davvero una scoperta senza precedenti, che vi porterà, se vorrete, fino al mare. Vi auguriamo buona pianificazione e buon viaggio! Hasta Luego!