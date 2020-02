Toscani difende Benetton: “a chi interessa che caschi un ponte? smettiamola”

Condividi

Oliviero Toscani sulla foto con le Sardine e Benetton a Un giorno da pecora «Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola. A me non interessa questa storia qui. Benetton sponsorizza un centro culturale».

Silenzio assoluto del renziano Gennaro Migliore, presente in studio.

Speriamo che i parenti delle vittime lo denunciano.

— Gilberto Trombetta (@Gitro77) February 4, 2020