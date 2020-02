Anpi: non strumentalizzare le Foibe come Bibbiano

“Noi non neghiamo assolutamente le foibe ma la verità va detta per quello che è, non si possono usare strumentalmente e politicamente le foibe come è stato fatto con Bibbiano”. Lo dichiara Anna Cocchi, presidente dell’Anpi di Bologna, rispondendo alle accuse della destra e alle dichiarazioni della leader di FdI, Giorgia Meloni.

“Bisogna fare – sottolinea – una ricostruzione politica e storica, cosa che l’Anpi ha fatto con una ricerca approfondita sulla storia del confine orientale. Purtroppo abbiamo potuto constatare, attraverso questo studio, fatto raccogliendo testimonianze da storici, studiosi ed esperti e non da politici, che i dati raccolti – che appartengono alla storia – sconfessano i numeri dei morti sostenuti dalla parte politica di destra che risultano gonfiati”.