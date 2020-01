Corridoi umanitari: domani arrivano a Fiumicino 86 profughi

Arriveranno venerdì 31 gennaio a Roma 86 profughi siriani dal Libano, grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri.

Come le oltre 2.000 persone arrivate finora nel nostro Paese, i rifugiati saranno accolti da associazioni, parrocchie e comunità in diverse regioni italiane e subito avviati in un percorso di integrazione attraverso l’apprendimento della lingua per gli adulti, la scuola per i minori e l’inserimento lavorativo, una volta ottenuto lo status di rifugiato. (AGENSIR)