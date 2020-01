Sparò al ladro, assolto Mario Cattaneo

Assolto: Mario Cattaneo, oste di Casaletto Lodigiano, e’ stato ritenuto non colpevole dal tribunale di Lodi. L’uomo il 10 marzo 2017 sparo’ dal suo fucile un colpo che uccise Petre Ungureanu entrato nella sua trattoria con dei complici per rubare. L’oste oggi e’ stato assolto in primo grado; era accusato di eccesso colposo di legittima difesa. Il pm aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione. “La giustizia ha trionfato”. Sono le prime parole riferite all’AGI dal legale di Cattaneo.

Fontana: “Giustizia è fatta” – “Giustizia è fatta! Il Tribunale di Lodi ha assolto l’oste Mario Cattaneo riconoscendogli di aver agito per legittima difesa. Regione Lombardia fin dall’inizio è stata concretamente al fianco di Mario e la presenza del nostro assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, all’udienza di oggi a Lodi è la testimonianza diretta della nostra vicinanza all’oste di Casaletto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’assoluzione di Mario Cattaneo. “Lo abbiamo convintamente sostenuto – ha proseguito il governatore – come sancito dalla normativa regionale vigente, con il rimborso delle spese legali previste nei confronti dei soggetti accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa. L’assoluzione di oggi va nella direzione giusta, tutelando un cittadino onesto che si è difeso da un’aggressione avvenuta a casa propria”.

Nel primo pomeriggio il leader della Lega Matteo Salvini aveva commentato la richiesta di tre anni formulata dai pm in questi termini: “Siamo alla follia, tre anni di galera per un ristoratore che ha difeso la sua famiglia dall’assalto dei rapinatori. La difesa è sempre legittima”. affaritaliani.it