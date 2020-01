Emilia Romagna, Fornero sostiene Cazzola

Un appello a sostegno della candidatura di Giuliano Cazzola, capolista a Bologna di +Europa per le elezioni regionali in Emilia-Romagna, da parte di rappresentanti del mondo politico, economico e culturale.

Tra i firmatari, l’ ex ministro Elsa Fornero, gli ex parlamentari Pd Franco Debenedetti e Giorgio Santini e gli ex parlamentari del Pdl Margherita Boniver e Santo Versace, il direttore di Mondoperaio ed ex parlamentare del Psi Luigi Covatta e i due dirigenti storici dell’ Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni e Carlo Stagnaro. Cazzola è il signore che sentenziò: «Borgonzoni candidata è un’ offesa, Salvini come Caligola col suo cavallo». liberoquotidiano.it