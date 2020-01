Auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti in Valle Aurina

E’ di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, verso le ore 1.15 un’auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Sono tutti giovani cittadini tedeschi le vittime coinvolte nell’incidente.

Dopo aver passato la serata in un locale, la comitiva si trovava accanto a un pullman turistico quando è stata centrata in pieno da un’automobile. Sei giovani sono morti sul colpo, mentre 11 hanno riportato ferite. Tre sono in gravi condizioni. Tra loro una donna che è stata trasferita d’urgenza di notte con l’elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

L'automobilista è un uomo del posto di 28 anni, di Chienes.Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un tasso alcolemico molto elevato. Si trova attualmente all'ospedale di Brunico per accertamenti. Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell'incidente.