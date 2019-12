Candidato Callipo: il Pd vuole cambiare la Calabria (amministrata dal Pd)

“Ringrazio quanti hanno scelto di sostenerci nella delicata fase che si è appena definita. Ringrazio il ‘Movimento 10 idee per la Calabria’ e i Verdi per l’impegno che hanno comunque ribadito di voler assicurare al nostro progetto. Ringrazio il Pd, in particolare il segretario nazionale Nicola Zingaretti, il responsabile del Mezzogiorno Nicola Oddati e il commissario regionale Stefano Graziano per aver condiviso e supportato le scelte che abbiamo fatto, dimostrando concretamente di puntare al riscatto di un territorio difficile come quello calabrese”. Così Pippo Callipo, candidato a governatore della Calabria, in una nota stampa.

“Mi sono fidato e mi fido di loro perché, con coraggio e determinazione, hanno scelto di mettere in atto il cambiamento di cui la Calabria ha bisogno”, aggiunge l’imprenditore del tonno.

“Noi – aggiunge – abbiamo dimostrato di avere dei punti fermi, forse lo abbiamo fatto in maniera forte, ma abbiamo agito ponendo al centro del nostro progetto i principi per noi fondamentali di legalità e rinnovamento. Non abbiamo ceduto a compromessi”.

“Dispiace, sinceramente, per chi si sente escluso e ritiene di aver pagato un prezzo troppo alto, ma noi abbiamo solo incluso le persone che consideriamo valide e che credono nel nostro progetto. Mi sono sempre assunto la piena responsabilità delle mie scelte e, anche stavolta, da leader della coalizione che ho l’onore di guidare, lo faccio nella convinzione di aver scelto liberamente e nell’esclusivo interesse dei calabresi. Ora andiamo avanti, insieme, perché se siamo uniti questa rivoluzione è possibile“, conclude Callipo. ADNKRONOS