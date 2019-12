Meluzzi, sfogo sovranista: “E ti lamenti perché tuo figlio non trova lavoro?”

Una serie di ragioni per le quali gli italiani non trovano lavoro. Una serie di ragioni rilanciata da Alessandro Meluzzi su Twitter, con una sorta di meme ultra-sovranista. Il quale recita: “Hai l’auto tedesca, la moto giapponese, le scarpe americane, usi un cellulare cinese, il climatizzatore coreano, spremi arance marocchine, indossi giubbotti norvegesi, mangi mele e pere argentine, bevi vino francese e birra belga, scegli sempre il cioccolato svizzero… poi ti lamenti che qui tuo figlio non trova lavoro e le aziende chiudono”. Pensiero che con discreta evidenza Alessandro Meluzzi condivide dalla prima all’ultima riga. Un concentrato di sovranismo, appunto. liberoquotidiano.it