Lo Stato Islamico si riorganizza. E ha più soldi e armi

Condividi

L’autoproclamato Stato Islamico (Isis) si sta riorganizzando e lo sta facendo in Iraq, dove due anni fa il premier Abdel Abdul-Mahdi lo aveva dato per sconfitto. Lo riferiscono funzionari dell’intelligence curda alla Bbc, parlando di una riorganizzazione sofisticata da parte dell’Isis in Iraq, dove gli attacchi compiuti dai jihadisti sono in crescita. In particolare Lahur Talabany, un alto funzionario dell’antiterrorismo curdo, ha detto che i miliziani dell’Isis sono più qualificati e più pericolosi di quelli di al-Qaeda. ”Hanno ha disposizione tecniche migliori, tattiche migliori e hanno più soldi – ha spiegato -. Sono in grado di comprare veicoli, armi, cibo ed equipaggiamenti. Tecnologicamente sono più esperti. E’ più difficile liberarsi di loro”.

Talabany, che guida una delle agenzie di intelligence in Kurdistan, la ‘Zanyari Agency’ a Sulaimaniya, ha parlato di una organizzazione che ha trascorso gli ultimi 12 mesi a ricostruirsi sulle rovine del Califfato. ”Ora abbiamo visto le attività in aumento e pensiamo che la fase della ricostruzione sia stata completata. Secondo lui, è emerso un nuovo Isis, che non vuole più controllare un territorio per evitare di essere un obiettivo. Ora, come i militanti di al-Qaeda prima di loro, gli estremisti dell’Isis sono nascosti nelle montagne di Hamrin in Iraq. ”Questo ora è il centro dell’Isis – ha detto Talabany-. E’ una lunga catena montuosa e per l’esercito iracheno è molto difficile da controllare. Ci sono un sacco di caverne e nascondigli“.