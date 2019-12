Sgarbi senza freni: “Fioramonti dimettiti, questo governo è sterco!”

Condividi

Vittorio Sgarbi senza freni: “Nella manovra sono previsti 50 miliardi per gli impianti eolici, cioé la distruzione del Paese. Investite 50 miliardi per darli alla mafia e solo 3 per la cultura. Fioramonti dimettiti, questo governo è sterco!”