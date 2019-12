Bibbiano, revocati i domiciliari alla Anghinolfi

La Procura ha revocato gli arresti domiciliari alla dirigente e all’assistente sociale, ma non potranno esercitare la professione per un anno

REGGIO EMILIA – Non possono esercitare la professione per un anno, ma sono liberi. Per Federica Anghinolfi, 57 anni ex dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza e l’assistente sociale Francesco Monopoli, 34 anni sono stati revocati gli arresti domiciliari ai quali erano da sei mesi. A decidere la revoca il pubblico ministero Valentina Salvi anche se i termini sarebbero comunque scaduti tecnicamente proprio durante le feste di Natale. Lo scrive www.reggionline.com

Iniziò tutto quel 27 giugno in cui scattarono le misure cautelari a carico di alcune figure coinvolte nell’inchiesta sui presunti affidi illeciti e al centro della nota inchiesta della Procura reggiana ‘Angeli e Demoni’. Dei 27 indagati di questa complessa e delicata indagine, con accuse e responsabilità diverse, sei furono ristretti ai domiciliari: la Anghinolfi considerata da subito al centro di questo presunto sistema che toglieva i bimbi alle famiglie per darli in affidamento ad altre famiglie, Monopoli, il sindaco Andrea Carletti, i due psicoterapeuti della onlus torinese Hansel e Gretel Claudio Foti, 68 anni e la moglie Nadia Bolognini di 49 e Marietta Veltri, coordinatrice del servizio sociale andata nel frattempo in pensione. Ora che sta per finire questo anno incandescente sul fronte giudiziario, sono tutti liberi in attesa delle prossime mosse della Procura. Si attende la chiusura delle indagini e il possibile rinvio a giudizio quindi il processo.