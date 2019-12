Se non vai a scuola ti nominano “personaggio scientifico del 2019”

Condividi

Dopo Time, che l’ha nominata persona dell’anno, Greta Thunberg è anche fra i 10 personaggi del 2019 rilevanti per la scienza: il nuovo riconoscimento arriva dalla rivista Nature, sulla cui classifica svetta l’ambiente, seguito dagli autori dei risultati scientifici destinati a lasciare un segno. “La nostra lista esplora alcuni dei momenti più importanti della scienza dell’anno, mettendo in evidenza le persone che hanno avuto un ruolo chiave”, rileva il caporedattore di Nature Rich Monastersky.

Greta ha per Nature il merito di aver fatto emergere come i deboli sforzi delle nazioni per rallentare il riscaldamento globale stiano minacciando il pianeta e le generazioni a venire. ANSA

Documentario – La Grande Truffa del Riscaldamento Globale