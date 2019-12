Ong, nave Ocean Viking preleva 112 migranti

Condividi

La nave Ocean Viking ha prelevato 112 persone che si trovavano a bordo del solito “gommone sgonfio” a circa 34 miglia nautiche dalle coste libiche. Lo riferisce Sos Mediterranée su Twitter.

Tra i migranti recuperati ci sarebbero 24 donne, tre delle quali in stato di gravidanza, e 38 bambini, tra cui un neonato di tre mesi. “Siamo sollevati per i fatto che tutti siano tutti in sicurezza a bordo” della Ocean Viking, si legge.

Imbarcano donne e bambini, ma poi sbarcano quasi solo uomini