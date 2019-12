Migranti, Di Maio: “M5s voterà autorizzazione a procedere contro Salvini”

Condividi

Salvini e nave Gregoretti, “voteremo a favore dell’autorizzazione a procedere” “Quando bloccammo la Diciotti era perché non si ridistribuivano i migranti. Il blocco della Gregoretti non fu un’azione decisa dal governo, perché allora la redistribuzione era stata decisa: fu un’azione personale del Ministro” degli Interni (Matteo Salvini, ndr), ha detto Di Maio, annunciando che il M5s voterà per l’autorizzazione a procedere: “Voteremo contro l’interesse pubblico. Perché è questa la dizione”.

Sulla questione nel pomeriggio è arrivata una provocazione da parte di Salvini: “Voglio vedere se i Cinque Stelle voteranno come nel caso Diciotti, visto che è esattamente la stessa fattispecie”. La risposta gli è stata data dallo studio di Porta a Porta. “Gli auguro di risultare innocente” “Gli auguro di risultare innocente. Me lo auguro in tutti i processi” ha quindi aggiunto. A Salvini il Tribunale dei ministri di Catania contesta il reato di sequestro di persona. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Migranti-Di-Maio-M5s-votera-autorizzazione-a-procedere-per-Salvini-3b56b8ab-1e98-4c34-b760-ad40e81ac40e.html

Condividi l'articolo