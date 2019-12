Pakistan, ex presidente Musharraf condannato a morte per tradimento

L’ex presidente pachistano Pervez Musharraf è stato condannato a morte per tradimento, con l’accusa di aver sospeso la Costituzione nel 2007. Lo scrivono i media di Islamabad, secondo cui la sentenza è stata emessa da una Corte speciale di Peshawar composta da tre giudici. Musharraf, 76 anni, al potere in Pakistan dal 1999 al 2008, vive in esilio a Dubai. affaritaliani.it

