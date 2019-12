Figli sottratti, torna a casa il ragazzino maltrattato in comunità

ROMA (16 Dicembre 2109). E’ davvero finito l’incubo di un ragazzino romano, sottratto alla madre dopo cinque anni dall’emissione del decreto e fuggito nel frattempo dalla comunità in cui era alloggiato perché lo maltrattavano. Ora è di nuovo a casa con la mamma e ci resterà grazie alla sentenza emanata ieri pomeriggio dal giudice. «Ma allora il provvedimento emanato in precedenza era sbagliato?» si interroga l’avvocato Francesco Miraglia, cui la madre del ragazzino si era rivolta «e pertanto il bambino era stato ingiustamente allontanato da casa propria? Ma come lavora la giustizia?».

Il ragazzino ha dieci anni e nel 2014 fu oggetto di un decreto di allontanamento dalla madre, scaturito in seguito ad alcuni diverbi intercorsi con la scuola. Un provvedimento, in realtà, mai eseguito e pareva che i Servizi sociali si fossero dimenticati di loro, fino a quando, la scorsa primavera, dopo cinque anni, si sono ripresentati alla loro porta: la madre aveva protestato a scuola per degli atti di bullismo subiti dal figlio, la scuola aveva fatto una segnalazione e il tribunale aveva rivangato il vecchio decreto. Il ragazzino era stato portato di corsa in comunità, dove però era stato maltrattato e dove non era nemmeno stato curato per giorni da un’infezione. La mamma era corsa a riprendersi il figlio, denunciando l’operatore per abuso di metodi correttivi.