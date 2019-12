Consiglio giustizia amministrativa: non si può chiedere il “certificato antifascista”

La Costituzione italiana – udite udite! – non è antifascista. Almeno non nel senso in cui l’intendono quelli che Leonardo Sciascia bollava come i fascisti dell’antifascismo. Coloro, cioè, che sono pronti a battersi per la libertà di pensiero di tutti solo a patto che tutti la pensino come loro. Inutile sottolineare che un’ipocrisia del genere non era in uso ai fascisti in camicia nera. Mentre è riuscita benissimo a quelli smascherati dal grande scrittore siciliano. Almeno fino a quando un tribunale, anch’esso siciliano (benedetta Isola!), non ha fatto rimangiare al Comune di Trapani il contenuto di una delibera che sarebbe piaciuta da morire anche ad un sincero democratico come Idi Amin Dada, uno che i nemici se li faceva bollire per il pranzo.

La concessione di spazi pubblici non può essere subordinata alla dichiarazione di antifascismo