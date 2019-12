Commissione UE, Gentiloni: un onore cantare ‘Bella ciao’

ROMA, 5 DIC – “Mi dicono che qualcuno si è scandalizzato perchè a una festa dei socialisti europei abbiamo cantato BellaCiao. Per me, un onore”. Così il commissario agli affari economi Paolo Gentiloni su twitter dopo le crotiche sollevate da Giorgia Meloni e Matteo Salvini e le risate suscitate in mezza Italia.

La Commissione Europea canta Bella Ciao. Da archiviare sotto la voce “fine dell’Europa” pic.twitter.com/G5jGBRjycV — Giulio Meotti (@giuliomeotti) December 4, 2019

