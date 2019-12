Mes, Visco: ‘utile se rilancia l’integrazione UE’

La riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) sarà utile se servirà a rilanciare il processo di integrazione dell’Unione Europea. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, secondo cui “Il modo migliore per convincere tutti dell’utilità della riforma è usarla come punto di partenza per riprendere con convinzione il percorso di integrazione europea”.

“Un primo passo – ha sottolineato il governatore in un’audizione alla Camera – potrebbe consistere nell’annunciare l’intenzione di portare il Mes all’interno della legislazione europea in un orizzonte di medio periodo”.”Quello che continua a mancare – ha aggiunto Visco – è un disegno organico di completamento dell’unione monetaria che preveda l’introduzione di una capacità di bilancio centralizzata e di una attività priva di rischio (safe asset) dell’area euro, nonchè il completamento dell’unione bancaria”. (askanews)

