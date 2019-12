Figlio troppo studioso e integrato, padre lo rispedisce in Bangladesh

Condividi

Il bambino bengalese che adorava leggere libri d’avventura e giocare a scacchi, e che a scuola era diventato il primo della classe, ha dovuto lasciare tutto, la sua vita, le sue abitudini, i suoi amici, e tornarsene in Bangladesh. Dodici anni, nato e cresciuto nel Vicentino, Dawud è di origini bengalesi. Bocciato in prima elementare perché non sapeva una parola di italiano, nei 5 anni delle elementari è letteralmente rinato. Ma poi ha dovuto andarsene.

Il vicino di casa che “adotta” Dawud – Apparentemente il motivo non c’è. In realtà, racconta la “Repubblica”, il padre, che lo ha messo su un aereo con la moglie e i due fratelli, non poteva sopportare che suo figlio vivesse, e godesse, di tanti aspetti della cultura occidentale, così diversi da quella della sua origine. Tutta “colpa” di Giancarlo Bertola, il vicino di casa del ragazzino, che aveva saputo di Dawud dopo la bocciatura in prima elementare.