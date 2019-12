Università Siena, prof scrive tweet pro Hitler. Rettore: “presto provvedimenti”

Polemica social per i tweet di Emanuele Castrucci, professore dell’università di Siena. Il docente di Filosofia del diritto ha pubblicato una foto di Adolf Hitler con il suo pastore tedesco Blondi, corredata dalla scritta: “Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”.



Una volta scoppiato il caso su Twitter, il professore ha pubblicato un altro post: “I gentili contestatori del mio tweet non hanno compreso una cosa fondamentale: che Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l’intera civiltà europea”.

Il 20 novembre,il professore aveva postato una frase di Corneliu Zelea Codreanu, il fascista rumeno fondatore della Guardia di ferro. Una dichiarazione antisemita che non ha bisogno di commenti: “Non c’è nulla che i giudei temano più dell’unità di un popolo”.

Alcuni utenti di Twitter si sono quindi rivolti al rettore dell’università di Siena, Francesco Frati, chiedendo spiegazioni. La sua prima risposta, sempre sul social ha però alimentato ulteriori polemiche: “Il prof. Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità – ha affermato Frati -. L’università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente antifascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo”.

Il rettore corregge poi il tiro: “Vergognose esternazioni, presto provvedimenti” Il rettore ha quindi rilasciato una nota per puntualizzare la sua posizione e fare chiarezza: “Le vergognose esternazioni del prof. Castrucci offendono la sensibilità dell’intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”. Nella nota diffusa dall’Università si legge: “Il Rettore, personalmente e in nome e per conto dell’Università di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicato su Twitter” dal professor Castrucci. “L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare – le parole poi di Frati – si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo”.

Fioramonti: “Subito provvedimenti” “Questa mattina ho sentito il Rettore Francesco Frati che mi ha subito comunicato la sua intenzione di prendere provvedimenti. Bene. Su queste cose non si scherza Mai”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti.

