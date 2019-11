Mes, Monti: allarme infondato. Il problema sono gli italiani che credono a Salvini

Condividi

Mario Monti, ospite a Otto e mezzo la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber in onda venerdì 29 novembre, ha attaccato Matteo Salvini e il governo Conte. “Sul fondo salva-stati c’è allarme esagerato solo perché la politica è ormai diventata spregiudicata e i singoli partiti approfittano di ogni occasione per spaventare i cittadini. Penso che l’allarme sul Mes sia infondato anche se si tratta di materie che richiedono molta attenzione e che avrebbero dovuto essere maggiormente discusse e spiegate da parte del governo. Conte avrebbe potuto negoziare meglio alcuni punti, come quello sulla sostenibilità del debito, ma sono cose relativamente marginali”.

Infine l’attacco ad alzo zero al leader della Lega: “Se gli italiani credono ancora a una parola di Salvini sull’Europa, il problema sono gli italiani e non Salvini. Gli italiani subiscono il fascino di Salvini e hanno la memoria corta, ma arriveranno almeno ad un anno indietro? Salvini prima ha cercato di distruggere l’Europa ed è stato respinto con perdite, poi ha cercato di costruire una alleanza sovranista e non c’è riuscito“. liberoquotidiano.it

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seguiteci sul Canale Telegram

» https://t.me/imolaoggi sul