Magliano, presepe vietato a scuola. Donazzan: ‘segnale di sottomissione’

Niente presepe a scuola, Donazzan: “Scelta che offende la nostra dignità cristiana”. “Quanto accaduto a Mogliano è vergognoso”. Non usa mezzi termini l’assessore regionale Elena Donazzan commentando la decisione del Preside della scuola di Zerman di Mogliano Veneto (Treviso) di non allestire quest’anno il presepe in classe.

“Vietare il presepe non solo è irrispettosa nei confronti della nostra identità e della nostra tradizione, ma ha il chiaro obbiettivo di tranciare le nostre radici culturali a beneficio di chi è arrivato in Italia l’altro ieri, tutto questo in nome della laicità- sottolinea l’assessore – E’ un segnale di sottomissione che non possiamo accettare. Il presepe rappresenta la nostra identità cristiana, è sinonimo di famiglia, maternità e pace ed è un simbolo riconosciuto universalmente. ”