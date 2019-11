Hiv, il 73% dei nuovi casi tra adolescenti è localizzato in Africa

Condividi

Salvare il futuro dell’Africa combattendo la principale causa di morte tra gli adolescenti: il virus dell’Hiv. È la sfida del programma “Dream” della Comunità di Sant’Egidio che, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, vuole ricordare quanto è stato fatto e quanto ancora bisogna fare per i giovani. Un’attività che “Dream” porta avanti ormai da 18 anni offrendo accesso gratuito alle cure in 11 Paesi africani, con 49 centri di salute e 25 laboratori di biologia molecolare.

Nel 2016, il 73% dei nuovi casi di Hiv tra adolescenti era localizzato in Africa. E si stima che da qui al 2030 ci saranno altri 740mila giovani che contrarranno il virus. Ad oggi la metà delle ragazze e dei ragazzi sieropositivi è concentrata in sei nazioni. Cinque di queste sono in Africa: Sud Africa, Nigeria, Kenya, Mozambico e Tanzania. In Africa orientale sono quasi 6.000 gli adolescenti attualmente in terapia nei centri di salute del programma della Comunità di Sant’Egidio. La metà si trova in Mozambico, più di 1.000 in Malawi e oltre 800 in Kenya.