Bassano: sinistra contraria a cittadinanza onoraria a figlia di vittima delle foibe

Sì alla cittadinanza onoraria per la senatrice Liliana Segre. No a quella per la figlia di una vittima delle foibe. La sinistra si oppone. È successo a Bassano del Grappa. La minoranza in consiglio comunale è uscita dall’aula per non votare il riconoscimento a Egea Haffner. Nata a Pola nel 1941, è la figlia di Kurt Haffner. Prelevato dai titini il 1 maggio 1945, fu infoibato nella cavità carsica di Pisino d’Istria.

Bassano, la sinistra dice no alla cittadinanza alla Hafner.

Una seduta di consiglio comunale turbolenta che si è protratta fino a notte. Pietra dello scandalo – come riporta Bassanonet – un emendamento della maggioranza di centrodestra. Che affiancava alla mozione per concedere la cittadinanza onoraria alla Segre la richiesta di un altrettanto riconoscimento per la Hafner.

Il documento modificato dalla maggioranza, prevede infatti, l’avvio dell’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre ma anche all’esule giuliana.