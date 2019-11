Rai, Laganà: abuso di potere dei partiti, fuori i mercanti del tempio

(di Veronica Marino – Adnkronos) – “Abuso di potere: non trovo altre parole per definire quanto sta accadendo in Rai in queste ore. Un’azienda resa schiava dai partiti che parlano di poltrone e di occupazione di posti senza realmente conoscere le professionalità aziendali con il concreto rischio di danneggiare stavolta definitivamente il bene comune”.

Tuona così il consigliere eletto dai dipendenti Rai Riccardo Laganà che all’Adnkronos spiega: “In tutta questa bulimia schizofrenica si getta in discarica il supremo interesse del servizio pubblico e dell’azienda, si ragiona guardando la punta dei piedi incrociati sull’ambita scrivania senza mai disegnare un progetto culturale, industriale e sociale di quella che dovrebbe essere la Rai di tutti e finanziata con i soldi di tutti“.