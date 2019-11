Firenze: ruba portafoglio a 70enne, straniero picchiato dai passanti

Dopo aver rubato un portafoglio a un 70enne, sarebbe stato inseguito e picchiato da alcuni passanti. La ‘vendetta privata’ sarebbe stata messa in atto a Porta al Prato, zona dove passa la linea T1 della tramvia a Firenze.

Il ferito è un 46enne libico, trovato poco dopo il furto a terra dolorante in via Solferino. L’uomo aveva ancora con sé il portafoglio oltre a una vistosa ferita alla testa che gli costerà 20 giorni di prognosi. Dopo è avvenuto l’arresto per rapina impropria.

