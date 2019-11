Conte: Salvini rinunci a immunità. Salvini: “mai avuta, è confuso o ignorante”

“Io non ho mai avuto l’immunità parlamentare”. Matteo Salvini risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento alle parole del premier Giuseppe Conte che lo invita a rinunciare all’immunità. “O Conte è confuso o è ignorante”. “Perché il caso Diciotti di cui parla è una scelta politica, mia e di tutto il governo a difesa dei confini”, aggiunge Salvini.

“Il mio problema – rileva – non è la querela, ma il fatto che Conte su Ilva non sa cosa fare, su Alitalia non sa cosa fare, sui trattati europei e sulla manovra non sa cosa fare. Da lui come premier ci aspettiamo soluzioni non querele“. E torna all’attacco sul Mes. “Se Conte ha firmato senza comunicarlo al Parlamento e al popolo ne pagherà le conseguenze – ribadisce – Sul Mes ma grazie alla Lega gli italiani ora sanno, adesso Conte dovrà spiegare non a Salvini – e se vorrà querelarmi ora lo aspetto – ma agli italiani”.