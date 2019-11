Francia in collera, 1000 trattori marciano su Parigi

Per far sentire la loro voce, gli agricoltori hanno deciso di manifestare ovunque in Francia, oggi mercoledì 27 novembre 2019. Nell’Ile-de-France, su invito della FDSEA (Federazione delle Unioni agricole) e dei giovani agricoltori, 1.000 trattori convergeranno su Parigi questa mattina.

Blocchi, disagi, balle di fieno sugli Champs-Elysées: centinaia di agricoltori stanno convergendo a bordo dei loro trattori su Parigi, causando rallentamenti al traffico incluso sul celebre viale tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo.

L’obiettivo di questa nuova protesta degli agricoltori è farsi sentire dall’attuale amministrazione del presidente Emmanuel Macron, in particolare, rispetto al calo dei prezzi e la grande distribuzione. In totale, sono oltre 1000 i trattori, provenienti dalle regioni Hauts-de-France, Normandia, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loir e Borgogna, che hanno risposto all’appello indetto dai sindacati FNSEA e Jeunes Agriculteurs. L’idea è arrivare sull’Avenue Foch, un viale chic dell’ovest di Parigi, a due passi dall’Arco di Trionfo.