Amazzonia, ‘appiccavano roghi per avere finanziamenti’: arrestati 4 attivisti Ong

La polizia brasiliana ha arrestato quattro volontari della Psa, una Ong che combatte i roghi forestali in Amazzonia, accusandoli di aver appiccato incendi ad Alter do Chao per ottenere finanziamenti internazionali. Gli agenti hanno perquisito la sede del Progetto Salute ed Allegri a Santarem, dove hanno sequestrato computer e documenti e arrestato i quattro volontari, tre dei quali sono attivi nella brigata antincendio di Alter do Chao.

In base ad intercettazioni telefoniche, ha spiegato, la polizia ha scoperto che la Ong “aveva ottenuto un contratto con il Wwf, al quale hanno venduto 40 immagini per 70mila reais (circa 15 mila euro) e il Wwf ha ottenuto per loro donazioni, come quella dell’attore Leonardo Di Caprio, per 500mila dollari, per combattere i roghi in Amazzonia“.